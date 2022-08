Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

241,70 EUR +0,12% (08.08.2022, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

241,95 EUR +0,02% (08.08.2022, 09:37)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

246,25 USD -0,30% (05.08.2022)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (08.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Konzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Das Übernahme-Karussell - wie vom "Aktionär" erwartet - bleibe im Biotech-Sektor in Schwung. Vergangene Woche habe der Biotech-Gigant Amgen zugeschlagen und ein Übernahmeangebot in Höhe eines mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag an die Aktionäre von Chemocentryx unterbreitet. Im Fokus stehe dabei der Wirkstoff Avacopan.Amgen lege insgesamt vier Milliarden Dollar oder umgerechnet 52 Dollar je Chemocentryx-Aktie auf den Tisch. Das Unternehmen verfüge über ein zugelassenes Produkt. Tavneos (dahinter verberge sich die Substanz Avacopan) sei gegen die sogenannte ANCA-assoziierte Vaskulitis zugelassen. Dabei handle es sich um eine Erkrankung der Blutgefäße.Interessant: Auch in Deutschland habe sich ein Unternehmen dem Kampf gegen diese Blutgefäß-Krankheit verschrieben: InflaRx aus Jena. Allerdings forsche die Gesellschaft an einem C5a-Antikörper, bei dem Wirkstoff von Chemocentryx handle es sich lediglich um einen C5-Antikörper.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: