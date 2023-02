Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

227,50 EUR +1,16% (20.02.2023, 08:48)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

240,53 USD +2,69% (17.02.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (20.02.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) befindet sich zwar in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte am 8. November 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 296,67 USD, musste aber in den letzten Wochen deutliche Verluste hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe das Aufwärtsgap vom 11. Oktober 2022 geschlossen. Damit sei die Rally ab Ende September fast vollständig abverkauft worden. Am Freitag sei es zu trotz eines schwachen Marktes zu einer deutlichen Erholung gekommen.AusblickDiese Erholung vom Freitag könnte der Startschuss für eine mehrtägige Erholung sein. Ein möglicher Zielbereich wäre der Widerstand bei 258,45 USD oder der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 265,07 USD. Sollte die Aktie aber unter das Tief vom Freitag bei 233,71 USD abfallen, dann würde ein Abverkauf an das Tief aus dem September 223,30 USD drohen. (Analyse vom 20.02.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie: