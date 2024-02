Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Der US-Biotechkonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt. Doch an der Börse heiße es ‘"Sell on good News". Die Aktie sacke am Mittwoch mit einem deftigen Minus ans Ende des Dow Jones. Charttechnisch ist die Amgen-Welt jedoch weitgehend in Ordnung. An der Börse falle es Anlegern am Mittwoch schwer, das Gesamtpaket zu beurteilen. Die Amgen-Aktie habe in einer ersten Reaktion noch um fast 1% zugelegt, sei zuletzt jedoch um über 5% auf 295,87 USD nachgegeben.Erst zum Wochenstart habe die Amgen-Aktie bei 329 USD ein neues Allzeithoch markiert. Gewinnmitnahmen würden den Kurs nun drücken. Doch das Abwärtspotenzial erscheine charttechnisch begrenzt. Bei etwa 295 USD verlaufe ein seit November intakter Aufwärtstrend, kurz darunter die 50-Tage-Linie. Bei 288 USD stütze auch das Zwischenhoch von Oktober.Die aktuelle Korrektur dürfte vorübergehend sein. "Der Aktionär" rechne mit einer baldigen Fortsetzung des Kursaufschwungs. In der vergangenen Woche sei das Kursziel für auf 350 Euro erhöht worden. Bei 217 Euro sollte eine Stop-Loss-Order platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Amgen-Aktie: