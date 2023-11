NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

273,26 USD +0,79% (08.11.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (09.11.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst James Shin von der Deutschen Bank:James Shin, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "hold" ein.James Shin sei der Meinung, dass Amgens breites Portfolio an kleinen und großen Molekülen durch den Wettbewerb und eine Reihe von Patentabläufen bis zum Jahr 2030 unter Druck stehe. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Horizon-Akquisition die Anforderungen von Amgen an das Lebenszyklusmanagement seines Portfolios in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nicht vollständig erfülle.James Shin, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Amgen mit "hold" und dem Kursziel von 240 USD ein. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:257,40 EUR +0,86% (09.11.2023, 12:42)