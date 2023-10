NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

286,50 USD +1,02% (12.10.2023, 15:44)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (12.10.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Bansal sei der Ansicht, dass die sich entwickelnde Pipeline von Amgen das Vertrauen in das langfristige Wachstum stärke. Der Deal mit Horizon Therapeutics und der damit verbundene Zuwachs könnten das kurzfristige Wachstum des Unternehmens unterstützen, füge er hinzu. Er stelle auch fest, dass viele Katalysatoren es sauberer Geschichte im Jahr 2024 machen würden.Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Amgen-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 265,00 auf 320,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:270,60 EUR +1,20% (12.10.2023, 16:17)