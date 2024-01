Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

275,40 EUR 0,00% (04.01.2024, 14:17)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

300,69 USD +1,11% (03.01.2024, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (04.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Die Aktien der amerikanischen Biotech-Giganten Vertex Pharmaceuticals , Amgen und Regeneron ( ISIN US75886F1075 WKN 881535 ) hätten einen bärenstarken Start ins Börsenjahr 2024 hingelegt. Alle drei Large Caps hätten am zweiten Handelstag des jungen Jahres eine neue Bestmarke an der Nasdaq markieren können.Die Regeneron-Aktie habe im Hoch 923,60 Dollar erreicht. Das Unternehmen habe zuletzt einen Patentstreit gegen das Pharma-Unternehmen Viatris für sich entscheiden können. Dabei sei es um verletzte Eylea-Patente gegangen. Auch das Papier von Vertex sei in einer bestechenden Form. Zuletzt hätten vielversprechende Daten zu einer neuartigen Schmerzpille angetrieben. Marktteilnehmer würden dem Mittel Erfolgsfall Blockbuster-Potenzial nachsagen.Amgen, das größte Biotech-Unternehmen der Welt, habe ebenfalls ein neues Allzeithoch markieren können. Mit der Übernahme von Horizon Therapeutics für knapp 28 Milliarden Dollar habe sich die Gesellschaft im vergangenen Jahr frisches anorganisches Wachstum gesichert. RBC habe in einer aktuellen Studie die aufkommenden Krebstherapien Xaluritamig und AMG-193 sowie die Adipositas-Medikamentenkandidaten Maritide und AMG-786 als "Schlüsselfaktoren" für eine langfristige Bewertung hervorgehoben. WKN A2ACMZ ) sei für spekulativ ausgerichtete Anleger einen Blick wert. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: