Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

215,80 EUR +0,47% (16.05.2023, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

233,53 USD +0,25% (15.05.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (16.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Michael Yee von Jefferies & Co:Michael Yee, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) mit dem Rating "buy" ein.Michael Yee verweise auf Medienberichte, wonach die Federal Trade Commission (FTC) diese Woche eine Abstimmung abhalten solle, sich aber darauf vorbereite, eine Klage einzureichen, um die 28 Mrd. USD schwere Übernahme von Horizon Therapeutics durch Amgen zu blockieren.Die Firma, die eine mögliche drei- bis fünfmonatige Verzögerung für einen juristischen Zeitplan und "mehr Klarheit bis zum Herbst" schätze, glaube immer noch, dass ein Deal nach einem "Speed Bump" zustande komme, während sie auch feststelle, dass die aktuellen Konsensschätzungen den Horizon-Deal noch nicht in den Schätzungen von Amgen enthalten würden und dass Amgen keine Prognose für den Deal abgegeben habe.Michael Yee, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Amgen mit "buy" und dem Kursziel von 325 USD ein. (Analyse vom 16.05.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie: