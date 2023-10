NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

285,04 USD +0,51% (12.10.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) mit "buy" und einem Kursziel von 310 USD ein.Amgens PRMT5 Late-Breaker-Abstract sollte gestern veröffentlicht werden, aber laut der Triple Meeting-Website scheinen der Abstract und die Daten bis Freitag, den 13. Oktober, um 9:45 Uhr unter Embargo zu stehen, wahrscheinlich als Teil des Medien-/Presseprogramms, so die Analysten von Jefferies & Co. Dies werde wahrscheinlich als positiv wahrgenommen, und die Daten sollten anständig sein. Die Analysten seien "optimistisch, dass es mehrere Reaktionen geben werde, auch in der Lunge, die letztlich ein Blockbuster-Markt sein könnte.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Amgen-Aktie mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:271,00 EUR +0,07% (13.10.2023, 11:29)