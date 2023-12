NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

275,48 USD +0,01% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) hoch und erhöht das Kursziel.Amgens "aufkeimende" orale und injizierbare Stoffwechselpipeline biete den Anlegern die Möglichkeit, im Adipositas-Stoffwechselbereich mitzuspielen, ohne die gleiche Prämie wie bei Konkurrenten wie Eli Lilly zu zahlen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Abschluss des Horizon-Deals stelle einen bedeutenden Schritt in Richtung des Ersatzes der durch die Erosion des Basisgeschäfts verlorenen Einnahmen dar. Darüber hinaus könnte ein reichhaltiger Katalysatorpfad bis 2024 für seine Pipeline eine zusätzliche multiple Expansion für Amgen vorantreiben.Evan Seigerman, Analyst von vn BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Amgen-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 286 auf 326 USD angehoben. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:254,40 EUR +0,79% (19.12.2023, 15:25)