NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

273,81 USD +2,46% (28.10.2022, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (31.10.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen: Gute Ausbruchschance - ChartanalyseDie Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese hätten den Wert im Juli 2020 auf ein Hoch bei 264,79 USD geführt. Zwar sei es am 28. Januar 2021 zu einem Anstieg auf 276,69 USD gekommen, aber es sei zu keinem Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über das Hoch aus dem Juli 2020 gekommen. Nach einer langen Seitwärtsbewegung sei es am 26. Oktober zu einem Tagesschlusskurs über 264,79 USD gekommen. Zuletzt habe sich der Wert dem Allzeithoch angenähert. Die letzte Rally sei allerdings sehr steil gewesen.Kurzfristig könnte die Amgen-Aktie zwischen 276,69 und 264,79 USD seitwärts laufen. Anschließend bestünde allerdings eine gute Chance auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und eine Rally gen 290 USD und später 320 USD. Sollte die Aktie allerdings unter 258,45 USD abfallen, wäre der Ausbruchsversuch missglückt. Die Aktie könnte dann in Richtung 223,30 USD abfallen. (Analyse vom 31.10.2022)Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:271,00 EUR -1,33% (31.10.2022, 09:27)Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:270,15 EUR -1,67% (31.10.2022, 09:49)