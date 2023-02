Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

224,60 EUR +0,25% (02.02.2023, 11:57)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

246,41 USD -2,37% (01.02.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (02.02.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Gregory Renza von RBC Capital Markets:Gregory Renza, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, senkt das Kursziel für die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 268 auf 258 USD.Die Ergebnisse von Amgen für das vierte Quartal seien weitgehend wie erwartet ausgefallen und hätten die stetige Umsetzung des kommerziellen Portfolios unterstrichen, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen habe jedoch hinzugefügt, dass der Schwerpunkt für Amgen auf dem Abschluss der Übernahme von Horizon Therapeutics (HZNP) im ersten Halbjahr liegen werde.RBC aktualisiere sein Modell auch, um die Aktualisierungen des Unternehmens zum Jahresende und "mehrere Push- und Pull-Effekte auf die Prognose" in Bezug auf den Umsatz-Preis-Volumen-Mix, die Steuerquote, die FY23-Prognose und den Weg des Managements zu den 2030-Zielen zu berücksichtigen.Gregory Renza, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Amgen-Aktie unverändert mit "sector-perform" ein. (Analyse vom 01.02.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie: