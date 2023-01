Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (31.01.2023/ac/a/n)



Die Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) brach am 7. November 2022 über ihr altes Allzeithoch aus dem Januar 2021 nach oben aus und kletterte anschließend auf ein Hoch bei 296,67 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch vom 8. November 2022 befinde sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei sie nicht nur unter das alte Rekordhoch, sondern auch unter die Unterstützung bei 258,45 USD zurückgefallen. Inzwischen sei die Aktie auch unter das Aufwärtsgap vom 24. Oktober 2022 und unter den EMA 200 abgefallen. Das Unternehmen werde heute nachbörslich Zahlen melden.Das Chartbild der Amgen-Aktie habe sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert. Mit dem Rückfall unter 258,45 USD sei es zu einem Verkaufssignal gekommen, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 223,30 USD und damit auf das Tief dem September 2022 hindeute. Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einer Rückkehr über 258,45 USD. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 269 USD oder sogar 276,69 USD möglich. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem erneuten Ausbruch über 276,69 USD. In diesem Fall wäre eine Rally gen 325-330 USD möglich. (Analyse vom 31.01.2023)