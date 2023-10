NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

286,88 USD +0,98% (16.10.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley nehmen die Coverage für die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) mit einem "equal-weight"-Rating und einem Kursziel von 300 USD wieder auf.Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Horizon-Übernahme sehe Morgan Stanley die Aussichten für die Amgen-Aktie in Abhängigkeit vom Wachstum der Horizon-Franchises für seltene Krankheiten wie Tepezza, Krystexxa und Uplinza sowie von Fortschritten in der Pipeline. Nach dem jüngsten Kursanstieg der Amgen-Aktie sehe Morgan Stanley ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Amgen-Aktie mit dem Votum "equal-weight" ein. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:268,60 EUR -1,10% (17.10.2023, 14:18)