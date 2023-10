NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (03.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).U.S. Biopharma gehe in die Q3-Gewinnsaison "mit einer immer noch weitgehend negativen Stimmung". Vor dem Hintergrund solider Skripttrends, schlechter Stimmung und "idiosynkratischem" Gegenwind würden die Analysten "positiv gestimmt" in die Q3-Vorbereitungen gehen.Die Analysten von Barclays bewerten die Amgen-Aktie weiterhin mit "underweight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 230,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:254,80 EUR +0,31% (03.10.2023, 12:16)