NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

283,54 USD +0,97% (26.03.2024, 17:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (26.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) weiterhin mit "neutral" ein.JPMorgan schätze, dass Amgen ohne seine Adipositas-Pipeline USD 240-USD 250 pro Aktie wert sei und dass der Markt Maritide einen Wert von USD 30-USD 40 pro Aktie zuweise. Während die Messlatte für Maritide hoch liege und sich aufgrund der jüngsten Pipeline-Updates von Novo Nordisk noch weiter nach oben bewege, sei der Adipositas-Markt auch in Bezug auf seine Größe beispiellos. JPMorgan schätze den Spitzenumsatz für Maritide auf 6 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil im mittleren einstelligen Bereich innerhalb des Inkretinmarktes entspreche. JPMorgan sei der Ansicht, dass dies für einen Wert spreche, der in etwa dem entspreche, der sich im aktuellen Aktienkurs von Amgen widerspiegele.Die Analysten von J.P. Morgan Securities sehen angesichts des jüngsten Rückschlags ein positives Risiko-Ertrags-Szenario, behalten aber die Bewertung "neutral" mit einem Kursziel von 290 USD bei. Die Analysten seien der Ansicht, dass Amgen neben Eli Lilly und Novo am besten positioniert sei, um eine Rolle im Bereich der Fettleibigkeit zu spielen. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:261,80 EUR +1,00% (26.03.2024, 17:06)