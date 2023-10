NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

278,81 USD -0,64% (20.10.2023)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (23.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities nehmen die Coverage der Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) wieder auf.Nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Horizon Therapeutics dürfte das Unternehmen für den Rest des Jahrzehnts trotz einer Reihe anstehender Exklusivitätsverluste ein Umsatzwachstum von 3% und ein Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Bereich erzielen, so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass Amgen aufgrund der jüngsten Adipositas-Rally fair bewertet sei.Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben die Coverage der Amgen-Aktie mit dem Votum "neutral" wieder aufgenommen. Das Kursziel werde von 265,00 auf 270,00 USD erhöht. (Analyse vom 20.10.2023)