Kurzprofil American Tower Corp.:



American Tower Corp. (ISIN: US03027X1000, WKN: A1JRLA, Ticker-Symbol: A0T, NYSE-Symbol: AMT) ist ein weltweiter Anbieter von drahtloser Kommunikationsinfrastruktur und drahtlosen Technologien der nächsten Generation. (05.12.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Tower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von American Tower Corp. (ISIN: US03027X1000, WKN: A1JRLA, Ticker-Symbol: A0T, NYSE-Symbol: AMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Vermieten der Funkturme sei prinzipiell ein sehr kapitalintensives Geschäft. American Tower habe auch ordentlich Schulden: 45 Mrd. USD. Bei hohen Zinsen sei die Finanzierung natürlich teurer und die Profitabilität sinke. Günstig sei American Tower immer noch nicht. Wenn die Zinsen 2024 aber zu sinken beginnen, wird sich die Story in den Depots vieler institutioneller Anleger wiederfinden, so der Experte von "Der Aktionär". Das Geschäft sei nämlich transparent, sehr gut zu prognostizieren. Wenn man das Ganze im Hinterkopf habe, habe es bei 160 USD eine schöne Gelegenheit zum Einstieg gegeben. Die American Tower-Aktie ist aber nach wie vor relativ interessant, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2023)