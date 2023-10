NYSE-Aktienkurs American Tower-Aktie:

161,81 USD -1,61% (02.10.2023, 19:34)



ISIN American Tower-Aktie:

US03027X1000



WKN American Tower-Aktie:

A1JRLA



Ticker-Symbol American Tower-Aktie:

A0T



NYSE-Symbol American Tower-Aktie:

AMT



Kurzprofil American Tower Corp.:



American Tower Corp. (ISIN: US03027X1000, WKN: A1JRLA, Ticker-Symbol: A0T, NYSE-Symbol: AMT) ist ein weltweiter Anbieter von drahtloser Kommunikationsinfrastruktur und drahtlosen Technologien der nächsten Generation. (02.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Tower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von American Tower Corp. (ISIN: US03027X1000, WKN: A1JRLA, Ticker-Symbol: A0T, NYSE-Symbol: AMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage um American Tower sei nicht schlecht, denke der Aktienprofi. Das Unternehmen sei immer hoch oder sehr hoch bewertet. Momentan sei man im historischen mittel etwas günstiger zu haben. Das KGV liege bei 40. Die Geschäfte für American Tower seien relativ gut zu prognostizieren. Es gehe hier kontinuierlich nach oben. Man schütte eine ganz ordentliche Dividende aus. Jetzt notiere das Papier 20% unter dem historischen Bewertungsniveau. Anleger könnten bei der American Tower-Aktie abwarten, ob hier eine Trendwende einsetzt oder ob sie noch mal nach unten kippt, aber einen Fuß in die Tür zu stellen, ist hier eine ganz gute Idee, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze American Tower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Tower-Aktie:153,85 EUR -1,16% (02.10.2023, 19:49)