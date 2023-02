TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

4,85 CAD +1,46% (01.02.2023, 22:00)



ISIN American Lithium-Aktie:

CA0272592092



WKN American Lithium-Aktie:

A2DWUX



Ticker-Symbol American Lithium-Aktie:

5LA1



TSX Venture-Symbol American Lithium-Aktie:

LI



NASDAQ-Symbol American Lithium-Aktie:

AMLI



Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (02.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) unter die Lupe.In einem Preliminary Economic Assessment oder kurz PEA bestimme ein unabhängiges Unternehmen, ob ein Bergbauprojekt in Zukunft wirtschaftlich betrieben werden könne. Die PEA für das Tonopah Lithium Claims (TLC) Projekt habe American Lithium heute bekannt gegeben. Die Ergebnisse hätten sogar den CEO überrascht. Die Ergebnisse der ersten PEA hätten ergeben, dass das TLC-Projekt das Potenzial habe, ein bedeutender, langlebiger Produzent von kostengünstigem Lithiumkarbonat zu werden. Die Chancen stünden gut entweder Lithiumkarbonat in Batteriequalität oder Lithiumhydroxid zu produzieren.Laut der PEA sollten anfangs 4,4 Mio. Tonnen Erz pro Jahr verarbeitet werden können. Später solle die Verarbeitung auf 8,8 Mio. Tonnen ansteigen. Der CEO Simon Clarke zeige sich sehr zufrieden und habe gesagt, dass nicht nur die Wirtschaftlichkeit für die Produktion von hochreinem Lithium sehr hoch sei. TLC habe auch das Potenzial hochreine Magnesiumsulfate als Nebenprodukte für die Landwirtschaft zu produzieren. Er habe hinzugefügt: "Wie in der PEA gezeigt wurde, können diese Nebenprodukte selbst bei einer konservativen Preisgestaltung einen beträchtlichen wirtschaftlichen Wert darstellen. Gleichzeitig haben wir uns darauf konzentriert, die Umweltauswirkungen und den Wasserverbrauch beim Abbau, bei der Verarbeitung und bei der Produktion von Lithium aus TLC weiterhin zu minimieren."Die gute PEA sei ein großer Schritt in die richtige Richtung für American Lithium. Dennoch könnte die Aktie nach der jüngsten Rally vorerst eine Verschnaufpause einlegen. "Der Aktionär" sei noch an der Seitenlinie, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Börsenplätze American Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:3,299 EUR +0,73% (01.02.2023, 22:26)