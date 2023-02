NASDAQ-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (28.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) unter die Lupe.Die Lithium-Aktie hätten es zuletzt sehr schwer gehabt. Das sei v.a. auf den deutlich gesunkenen Lithiumpreis zurückzuführen. Er sei vom Hoch weg um satte 35% zurückgegangen. Das habe schon lange nicht mehr gegeben. Eine Stabilisierung des Lithiumpreises sei aber in Sicht. An der Story von American Lithium habe sich derweil überhaupt nichts geändert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:2,696 EUR +1,35% (28.02.2023, 15:12)TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:3,83 CAD +6,69% (27.02.2023, 22:00)