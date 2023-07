Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

1,788 EUR +0,68% (26.07.2023, 14:10)



TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

2,58 CAD -1,53% (25.07.2023)



NASDAQ-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

1,96 USD -1,51% (25.07.2023)



ISIN American Lithium-Aktie:

CA0272592092



WKN American Lithium-Aktie:

A2DWUX



Ticker-Symbol American Lithium-Aktie:

5LA1



TSX Venture-Symbol American Lithium-Aktie:

LI



NASDAQ-Symbol American Lithium-Aktie:

AMLI



Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Lithiumsektor konsolidiere weiter. Die meisten Lithiumaktien seien weit von ihren Höchstständen entfernt. So ergehe es auch der Aktie von American Lithium. Das Papier sei in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich nach unten durchgereicht worden. Auch der geplante Spin-Out eines Uranprojekts scheine die Anleger nicht zu begeistern.Das Flaggschiffprojekt von American Lithium sei das TLC Lithium Projekt in den USA (Nevada). American Lithium habe für das Projekt streng genommen zwei unterschiedliche erste Studien vorgelegt: Bei einer Studie würde es sich um eine reine Lithium-Mine handeln, bei der zweiten würde zusätzlich Magnesium produziert würden. Beide Male jedoch müsste zunächst ordentlich investiert werden: 819 beziehungsweise 827 Millionen Dollar würde der Bau verschlingen. Das sei zunächst eine Menge Geld, bei Lithiumprojekten aber nicht unüblich.Mitte Juli habe American Lithium bekannt gegeben, den Spin-out des Macusani Uran Projekts zunächst zu verschieben und das Projekt weiter im Unternehmen entwickeln zu wollen. Eigentlich sollte das Projekt in einen Mantel eingebracht werden (Friday´s Dog Holdings). Doch dieses Vorhaben sei aufgekündigt worden. Als Grund werde die Schwäche des Rohstoffmarktes angegeben. Freilich, wenn man sich die Charts einiger Uranaktien ansehe, dann würden die so schwach nicht aussehen. Der Markt scheine ebenfalls wenig begeistert von dieser Idee zu sein.American Lithium sei aktuell keine Empfehlung des "Aktionär". Die Frage sei: Was könne American Lithium in einen aktuell ohnehin schwachen Lithiummarkt tun, um bei den Anlegern wieder Begeisterung und damit Käufe auszulösen. Aktuell konzentriere sich das Anlegerinteresse mehr auf Kanada, insbesondere auf Quebec und das Northwest Territory. Es gebe dort Projekte, die weitaus spannender erscheinen würden. "Der Aktionär" sieht Patriot Battery Metals als auch Li-FT Power als die interessanteren Aktien im Lithiumsektor, so Markus Bußler. (Analyse vom 26.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente o-der hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Li-FT Power.Börsenplätze American Lithium-Aktie: