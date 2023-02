Die guten News bei American Lithium würden weitergehen. Dennoch ist die Aktie etwas heiß gelaufen, weshalb Anleger vorerst einen Rücksetzer abwarten sollten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2023)



Börsenplätze American Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

3,28 EUR +0,68% (03.02.2023, 17:16)



TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

4,79 CAD +1,48% (03.02.2023, 17:02)



NASDAQ-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

3,56 USD +0,28% (03.02.2023, 17:02)



ISIN American Lithium-Aktie:

CA0272592092



WKN American Lithium-Aktie:

A2DWUX



Ticker-Symbol American Lithium-Aktie:

5LA1



TSX Venture-Symbol American Lithium-Aktie:

LI



NASDAQ-Symbol American Lithium-Aktie:

AMLI



Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (03.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) unter die Lupe.Am Donnerstag habe American Lithium seine operativen und finanziellen Highlights für das dritte Quartal des abgelaufenen Jahres präsentiert. Konzernchef Simon Clarke habe sich im Rahmen der Zahlenvorlage mit den Ergebnissen zufrieden gezeigt und betont, dass der Lithiumproduzent mehrere wichtige Meilensteine erreicht habe. Dennoch gehe es für die Aktie am Freitag leicht nach unten."Erfolgreiche Bohrungen bei TLC ermöglichten es uns, neue und erweiterte Resourcen zu belegen, welche das Fundament für die Mittwoch angekündigte PEA des Unternehmens sind", habe Clarke gesagt.Folgende Highlights habe es in Q3 gegeben:- Positive Bohrergebnisse bei TLC - weiterhin starke Ergebnisse des Bohrprogramms 2022, bei dem hochgradige Abschnitte getroffen worden seien.- Board-Ernennung - Aufnahme von Carsten Korch in das Board of Directors als unabhängiger Direktor mit Sitz in Lima, Peru.- Macusani "Spin-Out" - American Lithium habe angekündigt, sein Macusani Uranprojekts in Peru in ein unabhängiges öffentliches Unternehmen zu verwandeln.- Ergebnisse der Testarbeiten bei TLC - Bestätigung der 99,4%igen Reinheit des Lithiumkarbonats- Lizenzrückkauf - habe den Rückkauf der verbleibenden Lizenzgebühr in Höhe von ein Prozent bei TLC gemeldet, die nun zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens sei.- Meldung der PEA - habe die Ergebnisse einer soliden PEA für das zu 100 Prozent TLC-Projekt in Nevada bekannt gegeben.