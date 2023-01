Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

2,871 EUR +0,84% (12.01.2023, 14:56)



TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

4,11 CAD +4,58% (11.01.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

3,08 USD +4,76% (11.01.2023, 22:00)



ISIN American Lithium-Aktie:

CA0272592092



WKN American Lithium-Aktie:

A2DWUX



Ticker-Symbol American Lithium-Aktie:

5LA1



TSX Venture-Symbol American Lithium-Aktie:

LI



NASDAQ-Symbol American Lithium-Aktie:

AMLI



Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (12.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lithium-Aktien hätten sich im neuen Jahr eindrucksvoll zurückgemeldet. Standard Lithium habe sich seit Jahresbeginn um 35 Prozent verteuert, American Lithium komme sogar auf ein Plus von über 40 Prozent. Das sei schon nicht schlecht, dürfte aber insbesondere bei American Lithium erst der Anfang gewesen sein.Seit Dienstag werde die Aktie des Lithium-Explorers mit zwei Lithium-Projekten in Nevada und Peru und einem Uran-Projekt an der US-Börse NASDAQ gehandelt. Und das eröffne zahlreichen US-Investoren die Möglichkeit, endlich in das Unternehmen mit dem aussichtsreichsten und größten Lithium-Projekt in den USA zu investieren. Eine gerade anlaufende Roadshow dürfte das schon große Interesse an der Aktie noch erhöhenDas Lithiumprojekt von American Lithium in Nevada sei mit einem Vorkommen von 8,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat eines der größten der Welt. Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PEA) für das Projekt sei fast fertig und Gerüchten zufolge dürfte der NPV (Net Present Value, auf Deutsch: Kapitalwert) bei über drei Milliarden Dollar liegen. Und dann müsste dieses Projekt real mit mindestens einem Drittel, also mit gut einer Milliarde Dollar, bewertet werden, was pro Aktie 5,00 Euro entspreche. Das Ergebnis der PEA werde in wenigen Tagen erwartet.Das Uranprojekt von American Lithium, das noch im ersten Quartal an die Börse gebracht werden solle, habe einen Wert von mindestens 300 Millionen Dollar, was pro Aktie weitere 1,30 Euro ausmache. Kurzum, der faire Wert von American Lithium liege bei mindestens 6,30 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze American Lithium-Aktie: