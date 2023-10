TSX Venture-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

1,52 CAD -3,18% (20.10.2023, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs American Lithium-Aktie:

1,11 USD -2,63% (20.10.2023, 16:33)



ISIN American Lithium-Aktie:

CA0272592092



WKN American Lithium-Aktie:

A2DWUX



Ticker-Symbol American Lithium-Aktie:

5LA1



TSX Venture-Symbol American Lithium-Aktie:

LI



NASDAQ-Symbol American Lithium-Aktie:

AMLI



Kurzprofil American Lithium Corp.:



American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten in ganz Amerika beschäftigt. Es verfügt außerdem über eines der weltweit größten unerschlossenen Uranprojekte. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von American Lithium Corp. (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag sei der Kurs der American Lithium-Aktie um weitere rund 6% gefallen. Nun stehe sie kurz davor, ihr Jahrestief zu unterschreiten. In diesem Falle drohe ein weiterer möglicher Kursverlust von bis zu 23%.Vorbörslich liege der Kurs der American Lithium-Aktie bei 1,50 USD, was unter ihrem Jahrestief von 1,55 USD liege. Sollte sie den Handelstag unter dieser Unterstützung abschließen, dürften weitere Kursverluste bevorstehen. Die erste bedeutende Unterstützung würde beim Tief vom 31.Dezember 2020 bei 1,20 USD liegen. Dies würde einem potenziellen Kursverlust von etwa 23% entsprechen.Anleger sollten sich aktuell weiterhin von der Aktie fernhalten und für mögliche Käufe eine Bodenbildung abwarten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze American Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Lithium-Aktie:1,043 EUR -4,14% (20.10.2023, 16:45)