Die Aktien von American Express (AXP.US) seien unter die Marke von 170 USD zurückgefallen, wo die Nachfrage darum kämpfe, die Unterstützung in der Nähe des 23,6 Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Herbst 2022 zu halten. (Quelle: xStation5 von XTB)



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (21.07.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - American Express verliert 4% nach Eröffnung der Wall Street - Schwächere Einnahmen - AktiennewsDie Aktien von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) versuchen, ihre Verluste zu verringern, nachdem sie bei der Eröffnung fast 4% verloren hatten, so die Experten von XTB.Ein fünftes Rekordquartal in Folge in Bezug auf Umsatz und Gewinn habe nicht ausgereicht, um die Gewinne zu halten. Die Enttäuschung über die Einnahmen habe den Druck auf die Gewinnrealisierung erhöht, sich durchzusetzen. Die Leistung des Unternehmens könne ein nicht offensichtliches Maß für die Gesundheit der US-Verbraucher und der Wirtschaft sein. Die Ausgaben seien nach wie vor hoch, und ein Rückgang der Gewinnspannen sei nicht in Sicht. Bei der Eröffnung würden die Aktien des Unternehmens versuchen, den Rückgang in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus zu stoppen.Umsätze: 15,05 Mrd. USD gegenüber 15,48 Mrd. USD Prognose (Refinitiv), plus 12% y/y (im Jahresvergleich)Gewinn pro Aktie (EPS): 2,89 USD gegenüber 2,81 USD Prognose (Refinitiv) und 2,57 USD in Q1 2023Nettogewinn: 2,17 Milliarden Dollar gegenüber 1,96 Milliarden Dollar in Q1 2023American Express habe seine Schätzung für das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 von 15% bis 17% für das Gesamtjahr 2023 und für den Gewinn pro Aktie in einer Spanne von 11 bis 11,4 US-Dollar beibehalten.- Die Wall Street habe sich jedoch besorgt über die geringeren Einnahmen gezeigt, die in einem inflationären Umfeld eigentlich nach oben tendieren sollten. Nichtsdestotrotz habe das Unternehmen versichert, dass es im zweiten Quartal Rekordausgaben im Kartensegment gemeldet habe, die durch die Saisonalität von Reisen und Unterhaltung angetrieben worden seien. Nach Angaben des Managements sei das zweite Quartal 2023 das erste gewesen, in dem die Auswirkungen der Covid-Pandemie nicht zu spüren gewesen seien, und trotz der allgemeinen makroökonomischen Unsicherheit würden die Verbraucherausgaben stark bleiben. Dies habe jedoch die Analysten nicht überrascht, da dies auch der Konsens gewesen sei.- In dem Kommentar habe das Unternehmen betont, dass es keinen Rückgang der Aktivitäten seiner Kunden in den Bereichen Unterhaltung und Reisen verzeichnet habe. Es habe ein Wachstum im internationalen Geschäftssegment verzeichnet, wo es zwischen Kunden und kleinen Unternehmen vermittle. Rekordumsätze seien mit Lebensmitteln und Getränken erzielt worden, knapp vor den Einnahmen aus dem Gastgewerbe und den Flugtickets. Gleichzeitig habe die zu American Express gehörende Restaurantkette Rosy einen Rekord bei den vierteljährlichen Buchungen meldet;- Nicht weniger als 70% der neu registrierten Konten bei American Express hätten von Premium-Kunden gestammt, die Gebühren zahlen würden, und mehr als 60% seien an Karteninhaber aus der Generation der Millenials und der Gen Z gegangen. Dies unterstreiche das langfristige Wachstumspotenzial des Geschäfts mit hohem Interesse der jüngeren Generationen. Das Unternehmen habe seine Rückstellungen für Kreditausfälle um 1,2 Mrd. USD erhöht, verglichen mit 410 Mio. USD in Q2 2022 (Anstieg der Nettorückstellungen auf 327 Mio. USD gegenüber 58 Mio. USD in Q2 2022). Dennoch gebe American Express an, dass es trotz höherer Zinsen noch keine unmittelbaren Anzeichen für einen Kreditstress sehe. Das Unternehmen habe seine Partnerschaft mit der Hotelkette Hilton Worldwide Holdings um weitere zehn Jahre verlängert.