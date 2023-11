Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (22.11.2023/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) bietet ihren Kund:innen neben dem American Express® Corporate Card Portfolio nun auch den Zugang zum American Express Business Card Portfolio an, so American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Deutsche Bank und American Express vertiefen damit ihre bestehende Zusammenarbeit.American Express bietet mit den Business Cards spezielle Leistungen für Selbstständige und inhabergeführte Unternehmen, wie z.B. Liquiditätsvorteile mit verlängerten Zahlungszielen, das digitale Ausgabenmanagement-Tool AmexExpense mit einer Schnittstelle zur DATEV-Finanzsoftware, Zugang zu Bonusprogrammen und Prämien sowie Reiseversicherungen. Je nach Bedarf des Unternehmens bieten die Business Cards zusätzliche Vorteile rund um die Bereiche Reisen und Lifestyle, darunter den Zugang zu über 1.200 Flughafen-VIP-Lounges weltweit sowie Hotel- und Mietwagenprogramme."Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Bank weiter auszubauen", so Fabiana Mingrone, Country Managerin von American Express in Deutschland. "Die Deutsche Bank unterstützt ebenso wie wir Unternehmen aller Größenordnungen mit Lösungen für das Management ihrer Geschäftsausgaben. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Deutschen Bank weitere Kundensegmente mit unseren Produkten erschließen."Börsenplätze American Express-Aktie: