Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) fielen gestern als einer der größten Verlierer im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 2,6%, nachdem ein Analyst seine Kaufempfehlung gestrichen und dies unter anderem mit eingetrübten Wirtschaftsaussichten begründet hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einen Kurssprung von fast 26% nach oben habe es dagegen für die Aktien von Genius Sports (ISIN: GG00BMF1JR16, WKN: A3CNLH) gegeben. Das auf Sport spezialisierte Daten- und Technologieunternehmen weite die Zusammenarbeit mit der US-Profiliga National Football League (NFL) aus.Das Thema des gestrigen Tages - und nicht nur an den Börsen - sei aber Social Media gewesen. Hier hätten die Aktien von Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) um knapp 1% nachgegeben. Für Gesprächsstoff habe die Vorstellung der Plattform Threads gesorgt, die offensichtlich dem Kurznachrichtendienst Twitter von Elon Musk Konkurrenz machen solle. Die App sei in der Nacht zum Donnerstag in den USA und vielen anderen Ländern freigeschaltet worden, wegen regulatorischer Fragen aber noch nicht in Europa. (07.07.2023/ac/a/m)