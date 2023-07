Wien (www.aktiencheck.de) - American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) lieferte Quartalszahlen, welche in etwa den Analystenschätzungen entsprachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Gleichzeitig sei die Guidance für das Gesamtjahr lediglich bestätigt worden. Die Aktie des Kreditkartenunternehmens habe in der Folge kräftig abgegeben und am Freitag um 3,9% tiefer notiert.



Der Medizintechnikhersteller Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) habe mit seinen heutigen Zahlen die Konsenserwartungen übertreffen können. Zudem hätten die Niederländer aufgrund geringerer Probleme mit den Lieferketten, einer besseren Auftragslage und von Effizienzgewinnen ihre Jahresprognose leicht angehoben. (24.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu American Express



