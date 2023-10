Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen hätten am Freitag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Anleger würden derzeit befürchten, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten eskalieren könnte. Deshalb sei Gold zunehmend als sicherer Hafen gefragt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei um 0,86 Prozent auf 33.127,28 Punkte gefallen.Der marktbreite S&P 500 habe am Freitag 1,26 Prozent auf 4.224,16 Punkte verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 1,50 Prozent auf 14.560,88 Zähler eingebüßt.Das geopolitische Umfeld heize die Nervosität am Aktienmarkt aktuell an: So würden etwa die Spannungen in Nahost den Ölpreis immer weiter in die Höhe treiben. US-Öl der Sorte WTI habe am Freitag erstmals seit Ende September wieder über der Marke von 90 Dollar notiert, bevor der Schwung zuletzt etwas nachgelassen habe. Während die israelische Armee weitere Angriffe gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen und gegen die Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon geflogen habe, werfe der Nahost-Gipfel in der ägyptischen Hauptstadt Kairo seine Schatten voraus. Bei dem Treffen am Wochenende dürfte es um die Frage gehen, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden könne.Vonseiten der Geldpolitik habe bereits am Vorabend eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell nicht für Entspannung gesorgt. Der Währungshüter habe bei seinem Auftritt vor dem Wirtschaftsclub in New York erneut die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation offengehalten. Höhere Zinsen würden neu ausgegebene Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver erscheinen lassen.Am Dow-Ende hätten die Papiere von American Express 5,4 Prozent eingebüßt. Die hohe Nachfrage nach Kreditkarten mit Premiumleistungen habe dem Unternehmen zwar im dritten Quartal einen Rekordumsatz beschert. Das Volumen der Transaktionen sei allerdings weniger stark gewachsen, als von Analysten erhofft. Sowohl kleine Unternehmen als auch Konzerne hatten sich bei Ausgaben mit den Karten von American Express zurückgehalten, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur American Express-Aktie. (Analyse vom 20.10.2023)(mit Material von dpa-AFX)