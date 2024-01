NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (03.01.2024/ac/a/n)



Die Analysten von Stephens Inc. stufen die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse auf "equal weight" hoch.Nachdem die Unternehmensleitung in einem Webcast im Dezember bereits implizit auf eine Verfehlung der Prognosen für 2024 hingewiesen habe, würden sich die Anleger nun auf die Schätzungen für 2025 konzentrieren, wenn American Express zu seinen historischen Umsatz- und Gewinnwachstumszielen im Jahresvergleich zurückkehren könne. Darüber hinaus hätten fallende Zinssätze in zweierlei Hinsicht einen leichten Vorteil für American Express: Die Finanzierungskosten für Kreditkartenforderungen seien besser, ohne dass sich dies auf die Rendite auswirke, und die meisten Einnahmen des Unternehmens seien gebührenbasiert und würden daher durch fallende Zinssätze nicht verringert.Die Analysten von Stephens Inc. stufen die American Express-Aktie von "underweight" auf "equal weight" herauf. Das Kursziel werde von 148,00 auf 193,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2024)