Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

170,45 EUR -1,36% (08.01.2024, 16:24)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

187,38 USD -0,89% (08.01.2024, 16:35)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von Robert W. Baird:David George, Analyst von Robert W. Baird, stuft die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) von "neutral" auf "underperform" zurück.David George bremse den Enthusiasmus des Unternehmens für US-Banken nach der deutlichen Outperformance der Gruppe und plädiere "für Geduld und die Bevorzugung regionaler Unternehmen, aber nur bei Schwäche". Kreditkartenaktien hätten sich in den letzten Monaten zusammen mit der Bankengruppe besser entwickelt als der breite Markt, da es kaum Finanzierungssorgen gegeben habe und diese Unternehmen zu den wenigen gehört hätten, die in der Lage gewesen seien, ein Kreditwachstum zu generieren, so der Analyst in einer Research Note.Die Firma sehe nun relativ wenig Aufwärtspotenzial. Baird gehe davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit und die daraus resultierenden Kartenverluste in den kommenden Quartalen umkehren würden, und erwarte, dass sich das Umsatzwachstum abschwächen werde, da der Rückenwind durch die Inflation nachlasse.David George, Analyst von Robert W. Baird, stuft die Aktie von American Express von "neutral" auf "underperform" herab. Sein Kursziel von 190 USD habe George nicht angetastet. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze American Express-Aktie: