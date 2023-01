Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (28.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung von mehr als 10% habe die American Express-Aktie am Freitag den Dow Jones mit deutlichem Abstand angeführt. Obwohl der Kreditkartenkonzern im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang habe hinnehmen müssen, seien die Anleger begeistert. Der Ausblick überzeuge auf ganzer Linie. Allerdings habe American Express die Rückstellungen für Kreditausfälle erhöht, die bei einer stärkeren Wirtschaftsflaute drohen könnten, um rund 1 Mrd. USD. Anders als die größten Konkurrenten Visa und MasterCard wickele das Unternehmen nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergebe auch die eigentlichen Kredite und müsse sich deshalb gegen mögliche Zahlungsausfälle absichern.Trotz der erhöhten Risikovorsorge habe American Express für das neue Jahr einen zuversichtlichen Ausblick abgegegeben. Die Gewinnprognose habe die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Konzernchef Stephen Squeri habe Konjunktursorgen nach der Bilanzvorlage gedämpft: "Wir sehen keine Rezessionssignale", habe er dem US-Portal Yahoo Finance gesagt.Der zweistellige Kurssprung sei bei einem Schwergewicht wie American Express eine echte Ansage. Der starke Ausblick mache Hoffnung, dass die Konjunktursorgen am Markt weiter abebben könnten. In der Kreditkartenbranche bevorzuge "Der Aktionär" allerdings weiterhin den Wettbewerber Visa, dessen Zahlen am Markt ebenfalls gut ankämen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Visa.