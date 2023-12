Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

157,95 EUR -0,28% (13.12.2023, 14:00)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

171,04 USD +1,57% (12.12.2023)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP).Die Analysten hätten ihre Einschätzung für den nordamerikanischen Konsumfinanzierungssektor von "Cautious" auf "In-Line" heraufgestuft und würden dies mit der sich verlangsamenden Inflation, dem Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank, die den Druck auf Verbraucher mit niedrigem/mittlerem Einkommen verringern würden, und der Tatsache, dass die Verbraucherkredite den Höhepunkt der Verschlechterung hinter sich lassen würden, begründen.Morgan Stanley erwarte eine Verlangsamung der Verschlechterung bei den Zahlungsrückständen und füge hinzu, dass "der Konsens in unsere Richtung gegangen ist und nicht mehr zu optimistisch ist". Die Analysten würden jedoch hinzufügen, dass es noch zu früh sei, "die Gruppe zu kaufen", da die Risiken einer Baisse weiterhin bestünden.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die American Express-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 175,00 auf 199,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze American Express-Aktie: