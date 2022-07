Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (22.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) unter die Lupe.Die American Express-Aktie sei am Freitagnachmittag mit Kursgewinnen von mehr als fünf Prozent in den New Yorker Handel gestartet. Grund dafür seien besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und eine Anhebung der Jahresprognose, die der Konzern bereits vor dem Handelsstart an der Wall Street verkündet habe.Der US-Kreditkartenkonzern habe den Umsatz im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert hätten die Erlöse um 31 Prozent auf 13,4 Mrd. Dollar (13,1 Mrd. Euro) zugelegt, wie der Visa- und MasterCard-Konkurrent am Freitag in New York mitgeteilt habe. Vorstandschef Stephen J. Squeri habe von einem "herausragenden" Vierteljahr seines Unternehmens gesprochen.Der Nettogewinn sei dennoch um 14 Prozent auf 2,0 Mrd. Dollar zurückgegangen. Das habe vor allem an einer höheren Risikovorsorge gelegen. So sei das Ergebnis im Vorjahr stark durch die Auflösung von Rückstellungen aufgebessert worden, die American Express wegen drohender fauler Kredite in der Corona-Pandemie gebildet habe.Zuletzt habe der US-Finanzkonzern dieses Kapitalpolster wieder um 410 Mio. Dollar erhöhen müssen. Der Quartalsgewinn sei aber dennoch höher ausgefallen, als von den Analysten im Vorfeld erwartet.An der Börse würden Zahlen und Prognoseerhöhung gut ankommen: Nachdem die Aktie vorbörslich bereits gestiegen sei, sei sie rund fünf Prozent höher in den US-Handel gestartet.Investierte Anleger bleiben bei die American Express-Aktie dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)