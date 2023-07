Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (25.07.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken ihre Anlageempfehlung für die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) von "neutral" auf "underweight".Die Analysten von Piper Sandler seien "zunehmend besorgt", dass American Express Schwierigkeiten haben werde, sein angestrebtes Umsatzwachstum von 10% und sein Gewinnwachstum von 15% zu erreichen, da das Netzwerkvolumen deutlich zurückgehe.Die jüngste Arbeit von Piper über die Wiederaufnahme der Zahlungen von Bundesstudentenschulden deute darauf hin, dass die Alterskohorte der 25- bis 34-Jährigen am stärksten betroffen sein werde und wahrscheinlich niedrigere Ausgaben in Verbindung mit höheren Ausfallquoten zu verzeichnen haben werde, so die Analysten in einer Research Note an die Investoren.In Anbetracht dieser negativen Entwicklungen erwarte das Unternehmen, dass American Express einen gewissen Gegenwind beim Umsatzwachstum und bei den operativen Margen verspüren werde, was sich auf die Gewinne im Jahr 2024 auswirken werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze American Express-Aktie: