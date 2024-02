Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

197,75 EUR 0,00% (23.02.2024, 08:29)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

213,99 USD +1,47% (22.02.2024)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (23.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - American Express: Mehr Rückenwind - ChartanalyseDie Aktie von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) befindet sich seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrend und konnte dabei am 15. November die Ichimoku-Wolke und den 200er EMA nach oben durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Und damit zwei langfristige Stärkesignale generieren, die im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden seien. Das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei am Vortag bei 215,54 USD erreicht worden. Zu beachten sei, dass die Aufwärtsbewegung gleichmäßig stattfinden würden, wobei sich der Titel auch in Korrekturen um den 10er EMA halten könne.AusblickDie Aktie von American Express befinde sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sich zunächst weiter fortsetzen sollte. Die aktuelle Stärke der Aktienmärkte könnte dem Titel dabei weiteren Rückenwind geben. Solange der 10er EMA bei aktuell 210,81 USD nicht nachhaltig unterschritten werde, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Sollte es doch zu einem Kursrutsch unter den 10er EMA kommen, wäre zunächst ein Rücklauf zur Unterstützung um 205 USD wahrscheinlich. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze American Express-Aktie: