Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

171,85 EUR +0,76% (04.01.2024, 11:56)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

186,32 USD -1,06% (03.01.2024)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (04.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Richard Shane, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse von "neutral" auf "overweight" hoch.Zu Beginn des Jahres 2024 sollten die Anleger nach Ansicht des Analysten eine "defensivere Positionierung" im Konsumfinanzierungssektor einnehmen. Dies sei eine Umkehrung der optimistischen Prognose des Unternehmens im Jahr 2023, die auf der Annahme beruht habe, dass der Markt "die am stärksten erwartete/vorhergesehene Konjunkturabschwächung seit Generationen" vollständig einkalkuliere. Da sich die Multiplikatoren wieder auf historische Normen eingependelt hätten, sei J.P. Morgan der Ansicht, dass die Risiko-Rendite-Aussichten für diesen Bereich weniger überzeugend seien.Der Analyst sei der Ansicht, dass Kreditnehmer mit niedrigem und mittlerem Einkommen unter Druck stünden, weil ihre Ersparnisse durch die Pandemie und die anhaltenden Auswirkungen der hohen Inflation aufgebraucht seien, und erwarte, dass American Express den Anlegern "Schutz vor diesen Kräften" biete. Nach einer Rally zum Jahresende werde der Kursanstieg wahrscheinlich eher dem Ertragswachstum folgen, als dass er durch die Ausweitung der Aktienkurse getrieben werde.Richard Shane, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die American Express-Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch. Das Kursziel werde von 167,00 auf 205,00 USD erhöht. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze American Express-Aktie: