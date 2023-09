Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

143,25 EUR +0,74% (29.09.2023, 15:32)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

151,59 USD +0,91% (29.09.2023, 15:32)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse vor der Veröffentlichung des Q3-Berichts ihr Kursziel für die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP).Konsumkreditgeber und Zahlungsverkehrsunternehmen hätten sich in den letzten Monaten schlechter entwickelt als der Markt, da höhere Zinssätze die Befürchtungen einer kurzfristigen Rezession verstärkt hätten, so die Analysten. Sie würden glauben, dass eine Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit "ein erheblicher Überhang für Verbraucher-Kreditgeber und den Markt im Allgemeinen bleibt".Darüber hinaus befürchte Piper, dass höhere Zinssätze und die Wiederaufnahme der Zahlungen für Studentenschulden Anfang 2024 einen zusätzlichen Gegenwind für die Ausgaben bedeuten könnten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Gegenwinde die Bewertungsmultiplikatoren auf kurze Sicht "gedämpft" halten würden, bevor eine Verbesserung der Vergleichswerte zu vernünftigeren Multiplikatoren führen könne.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die American Express-Aktie weiterhin mit "underweight". Das Kursziel werde von 149,00 auf 150,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze American Express-Aktie: