NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

149,19 USD -0,69% (29.09.2023)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (02.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP).Vor den Berichten über die Ergebnisse des dritten Quartals seien die Analysten trotz der jüngsten Underperformance "lauwarm" gegenüber den Konsumfinanzwerten. Die Kreditausfälle würden weiter zunehmen, und der Markt sei besorgt, dass es sich nicht mehr nur um eine "Normalisierung" handele. Allerdings lägen die Aktien derzeit "über der Mitte des Zyklus" bei den Kreditverlusten und der Verlangsamung des Kreditwachstums, "was einen guten Einstiegspunkt darstellt".Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die American Express-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 191,00 auf 190,00 USD reduziert. (Analyse vom 02.10.2023)