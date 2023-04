Der Aktienkurs von American Express habe gestern die Widerstandszone getestet, die durch das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung von Februar bis Oktober 2022 markiert werde, habe diese jedoch nicht überwinden können. Die aktuellen vorbörslichen Notierungen würden darauf hindeuten, dass die Aktie den heutigen Handelstag leicht schwächer (rund 1%) beginnen werde. Dies würde bedeuten, dass die jüngste kurzfristige Handelsspanne, die durch das 38,2- bis 50%-Retracement gekennzeichnet sei, aufrechterhalten werden könnte und die Aktie sich weiterhin seitwärts bewegen könnte.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - American Express: Gemischte Ergebnisse - AktiennewsAmerican Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP), ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das auf Zahlungskarten spezialisiert ist und dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) angehört, gab heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Ergebnisse des Unternehmens seien gemischt ausgefallen - der Gewinn pro Aktie habe die mittlere Schätzung verfehlt, während der Umsatz über den Erwartungen gelegen habe. Kurze Zusammenfassung der Q1-Zahlen von American Express:Highlights - Q1 2023- Umsatz: 14,30 Mrd. Dollar gegenüber 14,03 Mrd. Dollar erwartet (+22% im Jahresvergleich)- EPS: 2,40 Dollar gegenüber 2,68 Dollar erwartet (-12% im Jahresvergleich)- Nettogewinn: 1,82 Mrd. Dollar (-13% im Jahresvergleich)- Rückstellung für Kreditverluste: +1,06 Mrd. Dollar gegenüber +0,89 Mrd. Dollar erwartet (-0,03 Mrd. Dollar Q1 2022)- Wachstum des gesamten Netzwerkvolumens: +16% im Jahresvergleich gegenüber +32% Q1 2022- 3,4 Millionen neue Karten in Q1 2023 erworbenPrognosen für das Gesamtjahr 2023 (unverändert)- EPS: 11,00-11,40 DollarWie man sehen könne, gebe es einige positive und einige negative Aspekte in der Veröffentlichung. Einerseits sei es dem Unternehmen gelungen, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 20% zu steigern und einen Anstieg des Gesamtnetzvolumens (TNV) um 16% zu melden. Dies stelle jedoch eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem TNV-Wachstum von 32% im ersten Quartal 2022 dar. Außerdem bilde American Express wieder Rückstellungen für Kreditverluste, nachdem das Unternehmen diese eine Zeit lang aufgelöst habe. Die Rückstellungen für Kreditverluste seien im 1. Quartal 2023 um 1,06 Mrd. Dollar gestiegen, da das Unternehmen höhere Nettoabschreibungen verzeichne.Das Unternehmen habe 3,4 Millionen neue Karten im Zeitraum Januar-März 2023 hinzugefügt und gesagt, dass dieses Wachstum von Millenial- und Generation Z-Konsumenten angetrieben werde. American Express habe festgestellt, dass die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung im Quartal besonders stark gewesen und um 39% gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien. Es sei jedoch anzumerken, dass der Basiseffekt wahrscheinlich eine Rolle gespielt habe, da die Welt vor einem Jahr noch von der Covid-Pandemie betroffen gewesne sei. Trotzdem behaupte das Unternehmen, dass sich die Verbraucher in einem sich verschlechternden makroökonomischen Bild mit erhöhter Inflation und steigenden Zinsen bisher widerstandsfähig gezeigt hätten. Daher habe American Express beschlossen, seine im Januar veröffentlichten Prognosen für das Gesamtjahr beizubehalten und rechne weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 17% in diesem Jahr sowie einem Gewinn pro Aktie von 11,00 bis 11,40 Dollar.