NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

186,77 USD -1,29% (09.01.2024, 22:00)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (10.01.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Aktie von American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) mit "underperform" nach bislang "market-perform".Die Herabstufung stütze sich auf Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität, der Angemessenheit der Rückstellungen für Kreditausfälle, des verlangsamten Ausgabenwachstums, der steigenden Kosten für das Verbraucherengagement und der Bewertung, so BMO in einer Research Note. Das Unternehmen befürchte, dass das schnelle Wachstum der restrukturierten Kreditbestände von American Express - auf ein Niveau, das fast doppelt so hoch sei wie das vor der Pandemie gemeldete - höhere Kreditverluste für das Unternehmen bedeuten könnte, als von Anlegern erwartet worden wäre, die ausschließlich die Zahl der Zahlungsausfälle und Nettoabschreibungen beobachten würden.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von American Express von "market-perform" auf "underperform" herab. Das Kursziel laute 157 USD. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze American Express-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:169,65 EUR -0,76% (10.01.2024, 11:28)