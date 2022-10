NASDAQ-Aktienkurs American Electric Power-Aktie:

81,74 USD -3,69% (12.10.2022, 22:00)



ISIN American Electric Power-Aktie:

US0255371017



WKN American Electric Power-Aktie:

850222



Ticker-Symbol American Electric Power-Aktie:

AEP



NASDAQ-Symbol American Electric Power-Aktie:

AEP



Kurzprofil American Electric Power Company Inc.:



Die 1906 gegründete Holdinggesellschaft American Electric Power (AEP) (ISIN: US0255371017, WKN: 850222, Ticker-Symbol: AEP, NASDAQ-Symbol: AEP) versorgt durch ihre Tochterunternehmen hauptsächlich den amerikanischen Markt mit elektrischer Energie. In Nordamerika gehört die Unternehmensgruppe zu den größten Anbietern von Energie und Erdgas. Zusätzlich beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Konstruktion und dem Betrieb von Verteilungsanlagen sowie dem Transport von Kohle und anderen Frachtgütern auf den amerikanischen Binnenwasserwegen. (13.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - American Electric Power-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von American Electric Power (ISIN: US0255371017, WKN: 850222, Ticker-Symbol: AEP, NASDAQ-Symbol: AEP) stand in den letzten Wochen stark unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Noch Mitte September 2022 habe die Aktie an ihrem Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 104,97 USD angeklopft und sei sogar auf 105,60 USD geklettert, aber ein Ausbruch sei nicht gelungen. Die Aktie sei zuletzt stark unter Druck geraten und in der vorletzten Woche unter den Aufwärtstrend seit März zurückgefallen. In dieser Woche setze der Wert auf dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 auf und habe gestern minimal darunter geschlossen.Bestätige sich der Rückfall unter den Aufwärtstrend seit März 2009 bei aktuell 82,20 USD, dann drohe in der Aktie von American Electric Power eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 65,13 USD und damit auf das Tief aus dem März 2020 führen. Damit würde die Aktie auch auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2002 abfallen. Damit sich das Chartbild wieder etwas aufhelle, müsste die Aktie über 87,63 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre eine kurzfristige Aufwärtsbewegung in Richtung 90,62 USD und 94,21 USD möglich. (Analyse vom 13.10.2022)Börsenplätze American Electric Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Electric Power-Aktie:84,28 EUR -3,57% (12.10.2022, 22:26)