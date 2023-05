Wien (www.aktiencheck.de) - American Eagle Outfitters (ISIN: US02553E1064, WKN: 897113, Ticker-Symbol: AFG, NYSE-Symbol: AEO) verzeichnete in Q1 2023 einen enormen Gewinnrückgang und verfehlte die Markterwartungen beim Gewinn nach US-GAAP um gut 40%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktien des Modeunternehmens seien daraufhin um 11,9% eingebrochen.



Der Chipkonzern NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) profitiere massiv vom Boom der künstlichen Intelligenz: Der Grafikkartenspezialist habe am Mittwoch mit seiner Umsatzprognose die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um rund 50% übertroffen. Die Aktie sei daraufhin im gestrigen Handel um satte 24,4% nach oben gesprungen und habe die Führungsposition des Unternehmens aus dem Silicon Valley als wertvollster Chiphersteller der Welt und nun fünftwertvollstes Unternehmen an der Wall Street gefestigt. (26.05.2023/ac/a/m)

