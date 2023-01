Wien (www.aktiencheck.de) - American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (+9,7%) vermeldete gestern, für das Q4 2022 eine Umsatzsteigerung von 17% im Vergleich zum Vorjahresquartal zu erwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zuvor habe man lediglich mit einem Plus von 11 bis 13% gerechnet. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 sei ebenfalls angehoben worden. Das eigentliche Zahlenwerk der US-Fluggesellschaft werde am 26. Januar veröffentlicht.



Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) (+5,5%) plane laut eigenen Angaben, Rückstellungen in Höhe von SEK (Schwedische Kronen) 2,3 Mrd. bezüglich einer erwarteten Strafzahlung der US-Behörden zu bilden. Der Konzern sei den Vereinbarungen eines gerichtlichen Vergleichs aus 2019 betreffend einer Korruptionsaffäre offenbar nicht zu Genüge nachgekommen. Dies habe Anleger aufatmen lassen, hätten diese doch mit einer deutlichen höheren Strafe gerechnet. (13.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu American Airlines



