Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,356 EUR +0,65% (29.09.2023, 15:15)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,915 USD -0,04% (29.09.2023, 15:41)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (02.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL).Die Nachfrage zeige Warnzeichen und Jefferies & Co glaube, dass die Schwäche im August strukturell und nicht saisonal bedingt sein könnte, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die Prognosen für den freien Cashflow pro Aktie für 2023 würden allein aufgrund des Treibstoffs niedriger ausfallen, aber das Ausmaß der Kürzungen könnte sich aufgrund von Arbeits- und Wartungskosten sowie einer Abweichung bei den Buchungen noch verstärken.Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die American Airlines-Aktie bestätigt und das Kursziel von 16 auf 15 USD gesenkt. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:12,226 EUR -0,08% (29.09.2023, 15:39)