Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

11,932 EUR +0,74% (13.04.2023, 12:04)



Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

11,92 EUR +0,64% (13.04.2023, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

13,00 USD -9,22% (12.04.2023, 22:00)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (13.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.Die US-Fluggesellschaft leide in einem hart umkämpften Markt unter anhaltend hohen Kosten und sparsamen Passagieren. Auch der Chart von American Airlines biete ein pessimistisches Bild, denn seit Januar 2018 befinde sich der Kurs in einem aktiven Abwärtstrend. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass sich die Kursrückgänge fortsetzen würden.Im Januar 2018 habe der Abwärtstrend an der 59-USD-Marke begonnen. Daraufhin sei der Kurs, auch bedingt durch die Corona-Krise, bis auf 8,22 USD im Mai 2020 eingebrochen. Im Anschluss sei der Rebound an das 61,8%-Fibonacci-Retracement gefolgt, welches anschließend aber abverkauft worden sei.Nun lägen zwei technische Signale vor, die das Risiko deutlich erhöhen, dass es weiter abwärts gehe. Zum einen habe sich durch den Negativtrend vom Januar 2018 und den Aufwärtstrend vom Mai 2020 ein bearisher Wimpel ausgebildet, der auf einen möglichen Ausbruch nach unten hindeute. Zum anderen habe die Ampel beim MACD-Indikator auf Rot geschalten, indem die MACD-Linie die Signallinie von oben nach unten gekreuzt habe. Sollte der Kurs unter den Boden des Wimpels bei 12,00 USD ausbrechen, wäre das nächste Ziel dann die Unterstützungslinie bei 9,90 USD. Halte auch diese Marke nicht, ergebe sich ein Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung bei 3,96 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze American Airlines-Aktie: