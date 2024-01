Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,964 EUR +4,31% (08.01.2024, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

13,60 USD +3,90% (05.01.2024, 16:40)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (04.10.2023/ac/a/n) (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von American Airlines Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Nachdem die US-Fluggesellschaften in den letzten vier Jahren "mehrere schwarze Schwäne" und eine Beinahe-Rezession überstanden hätten, würden sie im Jahr 2024 "einige Rechnungen begleichen müssen", so Morgan Stanley in einer Research Note. Laut Morgan Stanley werde die Umsetzung und Disziplin des Managements der Schlüssel zu einer strukturellen Herabstufung der Aktien sein.Morgan Stanley bleibe für die US-Fluggesellschaften im Jahr 2024 konstruktiv und gehe davon aus, dass sich das Dezember-Momentum für die Aktien im Jahr 2024 fortsetzen werde, da der Markt die Widerstandsfähigkeit der Fundamentaldaten anerkenne und versuche, einen Weg zurück zu normalisierten Gewinnen zu finden. Das Unternehmen stufe Delta wieder als seinen Top Pick unter den US-Fluggesellschaften ein.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von American Airlines von "equal-weight" auf "overweight" herauf. Das Kursziel verbleibe bei 20 USD. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze American Airlines-Aktie: