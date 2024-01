Börsenplätze American Airlines-Aktie:



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.American Airlines habe am Donnerstag seine Zahlen für das abgelaufene Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Höhere Ticketpreise und geringere Spritkosten hätten der US-Fluggesellschaft einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus beschert. Die Aktie notiere im frühen US-Handel rund fünf Prozent über dem Vortagesschlusskurs.Mit 822 Millionen Dollar sei der Gewinn mehr als sechsmal so groß gewesen wie ein Jahr zuvor. Im vierten Quartal sei er im Jahresvergleich wegen geringerer Erlöse und höherer Personalkosten zwar um 98 Prozent auf 19 Millionen Dollar eingebrochen, doch das habe die Anleger nicht verschreckt. Sie würden am Donnerstag - auch dank des positiven Ausblicks auf 2024 - kräftig zugreifen.Konzernchef Robert Isom peile für das laufende Jahr einen bereinigten Gewinn zwischen 2,25 und 3,25 Dollar je Aktie an und habe den Markt damit positiv überrascht. Analysten hätten im Durchschnitt ein Ergebnis leicht unterhalb dieser Spanne erwartet.Dank der positiven Zahlen befinde sich die Aktie von American Airlines auf dem Weg in Richtung Jahreshoch. Dennoch hat "Der Aktionär" die Airline derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste und bevorzugt im Luftfahrt-Sektor die Papiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair, so Michael Diertl. Diese könnten schon bald ein neues Allzeithoch markieren. (Analyse vom 25.01.2024)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link