NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

13,93 USD -1,28% (19.03.2024)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), eine Netzwerkfluggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften operiert, bietet Passagier- und Frachtflugdienste an. Sie betreibt Drehkreuze in mehreren US-Städten, darunter Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix und Washington, D.C. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS nehmen die Coverage der Aktie von American Airlines Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) auf.UBS gehe davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten drei Jahren sowohl einen starken freien Cashflow generieren als auch den Gewinn steigern werde. Dies sollte einen höheren Eigenkapitalwert freisetzen, da die Nettoverschuldung von American Airlines sinke und die Bilanz entlastet werde, so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass dies in den Aktien noch nicht eingepreist sei.Die Analysten der UBS haben die Coverage der American Airlines-Aktie mit dem Votum "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 19,00 USD. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze American Airlines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:12,91 EUR +0,42% (20.03.2024, 09:31)