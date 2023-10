Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

11,89 EUR +0,47% (04.10.2023, 16:28)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,455 USD +1,26% (04.10.2023, 16:40)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL).Langfristig scheine es schwer vorstellbar, dass die Ölpreise hoch bleiben würden, große Volkswirtschaften wie die USA und China möglicherweise nachgeben würden und gleichzeitig die durch die Zinsparität bedingte Dollar-Stärke anhalte. "Diese Diskrepanz scheint jedoch schon heute zu bestehen - und könnte bis mindestens Anfang 2024 anhalten", schreibe die Citigroup. Citi sei der Ansicht, dass Delta und United vor diesem Hintergrund unter den Big Four am besten abschneiden würden.Die Analysten der Citigroup bewerten die American Airlines-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 15,25 auf 13,00 USD gesenkt. (Analyse vom 04.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link